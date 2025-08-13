أسوان توقف أعمال النظافة نهارًا لحماية العمال من الموجة الحارة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتشجير وصيانة المرافق خلال الفترة المسائية، على أن تُقتصر الأعمال في فترة الظهيرة على الطوارئ فقط عند الضرورة القصوى، وذلك للحد من تعرض العاملين لضربات الشمس.

وقرر المحافظ حظر عمل عمال النظافة والحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية في الأماكن المفتوحة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مع اقتصار العمل في هذه الفترة على المهام المكتبية، وذلك حتى انتهاء الموجة الحارة، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم وتقديرًا لدورهم.

ووجّه برفع حالة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف للتعامل السريع مع أي حالات إصابة بضربات الشمس أو الأمراض الموسمية، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد في المرافق العامة، خاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب، للتعامل الفوري مع أي بلاغات وحل المشكلات الطارئة.