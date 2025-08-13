إعلان

أسوان توقف أعمال النظافة نهارًا لحماية العمال من الموجة الحارة (صور)

07:42 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أسوان توقف أعمال النظافة نهارًا لحماية العمال من الموجة الحارة
  • عرض 7 صورة
    أسوان توقف أعمال النظافة نهارًا لحماية العمال من الموجة الحارة
  • عرض 7 صورة
    أسوان توقف أعمال النظافة نهارًا لحماية العمال من الموجة الحارة
  • عرض 7 صورة
    أسوان توقف أعمال النظافة نهارًا لحماية العمال من الموجة الحارة
  • عرض 7 صورة
    أسوان توقف أعمال النظافة نهارًا لحماية العمال من الموجة الحارة
  • عرض 7 صورة
    أسوان توقف أعمال النظافة نهارًا لحماية العمال من الموجة الحارة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتشجير وصيانة المرافق خلال الفترة المسائية، على أن تُقتصر الأعمال في فترة الظهيرة على الطوارئ فقط عند الضرورة القصوى، وذلك للحد من تعرض العاملين لضربات الشمس.

وقرر المحافظ حظر عمل عمال النظافة والحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية في الأماكن المفتوحة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مع اقتصار العمل في هذه الفترة على المهام المكتبية، وذلك حتى انتهاء الموجة الحارة، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم وتقديرًا لدورهم.

ووجّه برفع حالة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف للتعامل السريع مع أي حالات إصابة بضربات الشمس أو الأمراض الموسمية، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد في المرافق العامة، خاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب، للتعامل الفوري مع أي بلاغات وحل المشكلات الطارئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان توقف أعمال النظافة نهارا حماية العمال من الموجة الحارة دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة