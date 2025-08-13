إعلان

7 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

04:56 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم تروسيكل وسيارة ملاكي، على أحد الطرق الفرعية بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي، على أحد الطرق الفرعية بالقرب من قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "غالية.م.س"، 53 عامًا، و " جميلة.م.ع"، 57 عامًا، و "عبدالمحسن.ح.ع"، 28 عامًا، و" محمد.ع.ح"، 37 عامًا، و " محي.ت.م"، 68 عامًا، و "صفاء.م.ع"، 35 عامًا، و "ربيع.ع.ع"، 60 عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.

