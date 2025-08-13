بالصور- ضبط 3 أطنان أسماك مملحة فاسدة في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

نظمت إدارة مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، حملات مكبرة للتفتيش، والمرور على الأسواق والسوبر ماركت ومخازن الأغذية، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة.

‎‎وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إن الحملات أسفرت عن ضبط 3300 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة بواسطة جهاز حماية المستهلك والتموين، وتم تسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.