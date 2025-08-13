إعلان

محافظ المنوفية يفاجئ مكتب صحة الباجور ويحيل عاملا للتحقيق- صور

12:56 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مكتب صحة الباجور للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لمركز ومدينة الباجور.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام التطعيمات وتسجيل المواليد والوفيات وغرف اللقاح والمراقبة الصحية، واستمع لشرح توضيحي عن الخدمات التي يقدمها مكتب الصحة، وأبدى المحافظ استياءه من عملية إجراءات حفظ وأرشفة المستندات، موجهًا مدير مديرية الصحة بالنزول الميداني للوقوف علي الحالة العامة ومستوى الخدمة وتلافي كافة الملاحظات لضمان تأدية الخدمات المطلوبة بشكل أفضل وأيسر.

وأحال محافظ المنوفية أحد العاملين بمكتب صحة الباجور للتحقيق لتركه العمل بدون إذن رسمي وتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي، مؤكداً علي المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كونه قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية على رأس منظومة العمل.

محافظ المنوفية مكتب صحة الباجور اللواء إبراهيم أبو ليمون الخدمات المقدمة للمواطنين
