محافظ أسيوط يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 207 درجات

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026 بمقدار 3 درجات، ليصبح 207 درجات بدلًا من 210، وذلك بناءً على توصيات لجنة التعليم المختصة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبمشاركة عدد من قيادات المديرية.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة شملت الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية، والضوابط الوزارية المنظمة لكثافة الطلاب، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وفي السياق ذاته، وافق المحافظ على خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية إلى 188 درجة بدلًا من 190، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، بما يحقق نسبة 25% من إجمالي عدد المتقدمين. وأكد أن المحافظة تواصل جهودها في التوسع بإنشاء المدارس الجديدة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تطوير البنية التعليمية وحل مشكلة الكثافات المرتفعة في بعض المدارس.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد إبراهيم دسوقي، إلى أن المحافظ كان قد اعتمد في 25 يونيو الماضي نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 78.89%، بعدد 61,207 طالبًا ناجحًا من إجمالي 77,838 طالبًا مقيدًا.