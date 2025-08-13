الشرقية - ياسمين عزت:

فى قرية صغير تابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية كان "عبد الرحمن" الشاب الذى بالكاد أتم عامه الثامن عشر، يختبئ على مواقع التواصل الاجتماعي خلف قناع "ياسمين" تلك الفتاة الفاتنة التي صنعها ببرامج الذكاء الاصطناعي، ليخدع بها 90 ألف متابع على منصة "تيك توك".

كان "عبد الرحمن" عبر الشخصية الوهمية التى صنعها "ياسمين" ينشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، ويتلفظ بكلمات لا تتناسب مع قيم المجتمع، مستغلا الشباب والرجال الباحثين عن المتعة المحرمة، للحصول منهم على أموال.

وفى إطار ورود عدد من البلاغات إلى وزارة الداخلية ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن لرجال الأمن تحديد وضبط القائم على الصفحة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية).

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أن "ياسمين" لم تكن سوى شاب يدعى (عبدالرحمن.ح.ب)، من مواليد عام 2007، ولم يكتفِ باستغلال شخصية "ياسمين" لجذب الرجال، بل كان يدير حسابًا آخر باسم "بودي بركات" لجذب الرجال من ذوي الميول المثلية، مما يثبت أنه كان يدير شبكة متكاملة لجني الأموال بطرق غير مشروعة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن الشاب كان يعيش حالة من التفكك الأسري، حيث انفصل والداه، وكانت والدته تزوجت من رجل آخر، وكان الشاب يستغل منزل والده لممارسة هذه الأعمال المنافية للآداب.

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، بقيادة الرائد إبراهيم عبد الغني، من ضبط الشاب في منزله، وعثرت بحوزته على ملابس نسائية، وأدوات ومساحيق تجميل، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر كان يستخدمه لتنفيذ أعماله غير المشروعة.

أمام جهات التحقيق في النيابة الكلية بالزقازيق، اعترف الشاب بأنه بدأ هذه الألاعيب منذ عامين، ووجد أنها تحقق له عائدًا ماديًا كبيرًا، كما اعترف بأنه كان يعتمد على برامج الذكاء الاصطناعي لتحويل ملامحه إلى صورة "ياسمين" التي كانت تظهر فائقة الجمال، وجرى تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 19413 لسنة 2025 جنح مركز شرطة بلبيس.

