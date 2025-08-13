مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا

المنيا ـ جمال محمد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الثلاثاء، أسماء الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بالمنيا عن الدورة 2025-2030، بالنظامين الفردي والقائمة الموحدة.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، داخل وخارج محافظة المنيا، 460,120 ناخبًا، بحسب ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في الجولة الأولى.

كما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 452,723 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 7,399 صوتًا.

وجاءت نتيجة الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بالمنيا، والبالغ عددها خمسة مقاعد، على النحو التالي:

أربعة مرشحين عن حزب مستقبل وطن:

أحمد محمد عبد المنعم إسماعيل، وشهرته أحمد عبد المنعم، حصل على 316,406 أصوات.

علي أحمد فرغلي محمد منير يوسف، وشهرته علي أحمد شرموخ، حصل على 304,810 أصوات.

الطاهر سيد فتح الباب موسى، وشهرته طاهر فتح الباب، حصل على 292,708 أصوات.

جمال عباس محمد جمال الدين محمود، وشهرته جمال عبادة، حصل على 271,096 صوتًا.

المرشح عن حزب حماة وطن:

أحمد فاروق أحمد حسن الجهمي، وشهرته د. أحمد فاروق الجهمي، حصل على 244,270 صوتًا.