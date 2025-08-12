فوز ساحق لـ"مستقبل وطن" بـ5 مقاعد في انتخابات الشيوخ بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الثلاثاء، النتائج الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 بمحافظة أسيوط، والتي شهدت منافسة قوية على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية، وأسفرت عن فوز واضح لحزب مستقبل وطن، الذي حصد خمسة مقاعد، منها ثلاثة على النظام الفردي ومقعدان ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

نتائج المقاعد الفردية:

حزب مستقبل وطن فاز بثلاثة مقاعد فردية، جاءت على النحو التالي: مجدي عبدالرحمن سليم: الأعلى تصويتًا بـ226,063 صوتًا، ومصطفى محمود عبدالمجيد: حصل على 221,865 صوتًا، وعبدالعاطي أحمد محمد: نال 213,921 صوتًا.

حزب الجبهة الوطنية فاز بمقعد واحد: عمرو إبراهيم أبوالعيون، الذي حصل على 189,120 صوتًا.

حزب حماة الوطن فاز بمقعد واحد: عادل عبدالعظيم خليل، الذي حصل على 183,947 صوتًا.

نتائج القائمة الوطنية من أجل مصر

ضمن نظام القائمة، فازت محافظة أسيوط بأربعة مقاعد، توزعت كالتالي:

حزب مستقبل وطن: الدكتور علي مهران - هند جوزيف.

حزب إرادة جيل: السيد عبدالصبور محمد

حزب حماة الوطن: أحمد حسن

نسبة المشاركة

جدير بالذكر أن عدد الناخبين المقيدين بمحافظة أسيوط بلغ نحو 3.05 مليون ناخب، شارك منهم 345.1 ألف ناخب بنسبة 11.32%، فيما بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 96.08% من إجمالي المشاركين، والأصوات الباطلة 3.92%.