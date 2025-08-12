بعد نقص الأعداد.. محافظ المنوفية يخفض تنسيق الثانوي العام

المنوفية- أحمد الباهي:

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، على النزول للمرة الثانية بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026 وذلك من مجموع 227 درجة إلى 225 درجة للثانوي العام والرياضي، و207 درجة إلى 205 درجة للثانوي العام خدمات، و210 درجة إلى 205 درجة للثانوي العام الخاص، وذلك بعدد من المدارس بمختلف الإدارات التعليمية والتي لم تستكمل الكثافة بها حرصًا على مصلحة أبنائه الطلاب وتخفيفاً على أولياء الأمور واستقرار المنظومة التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى فتح الحدود لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالمدارس الثانوية العامة بين جميع الإدارات ما عدا إدارتي شبين الكوم والسادات لمحدودية الأعداد المتبقية بالإدارتين، لافتًا إلى عدم جواز التحويل بهذه المدارس إلا بعد مرور عام دراسي كامل.

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم في الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم أحد المحاور الرئيسية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.