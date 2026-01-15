إعلان

سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟

كتب : محمود الطوخي

02:45 م 15/01/2026

فرنسا وبلجيكا

رفضت رئيسة جهاز الاستخبارات البلجيكية، اليوم الخميس، التقارير الفرنسية التي تزعم اختراق تنظيم الإخوان لبلادها، مشددة في حديث للإذاعة البلجيكية على أن بلجيكا "ليست ممرا لنشاطات الجماعة".

وأبدت المسؤولة اعتراض بروكسل الرسمي على ما وصفته بـ"الكشف الفرنسي" حول الاختراق، في تصريح يعكس تباين المقاربات الأمنية بين العاصمتين، مؤكدة في سياق آخر أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطرا دائما، رغم عجزه الحالي عن تنفيذ عمليات إرهابية معقدة.

ويأتي السجال الأوروبي بالتزامن مع تصعيد أمريكي، حيث صنفت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كـ"منظمات إرهابية".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن هذا القرار يمثل "إجراءات افتتاحية" لجهد مستمر ومستدام يهدف لإحباط ما وصفه بـ"عنف وزعزعة استقرار" فروع الجماعة، مؤكدا استخدام واشنطن لكافة الأدوات لحرمانها من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب.

فرنسا بلجيكا الإخوان المسلمين

