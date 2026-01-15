إعلان

إحالة قضية والدة "شيماء جمال" للاقتصادية مع التحفظ عليها للعرض على النيابة

كتب : رمضان يونس

03:13 م 15/01/2026 تعديل في 03:23 م

أم شيماء جمال

قررت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، برئاسة المستشار شريف صبحي صديق، إحالة قضية والدة الإعلامية "شيماء جمال" في اتهامها بتهديد محاميان على مواقع التواصل الاجتماعي بالسلاح، إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

كما أمرت المحكمة التحفظ على المتهمة لحين العرض على النيابة العامة في جلسة السبت المقبل.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمة، الذي طلب عدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى إلى محكمة الاقتصادية.

وادعي دفاع المجني عليهما أمام المحكمة مدنيا بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت

وكانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت "ماجدة الحشاش" المتهمة في الدعوي رقم 65 لسنة 2026 إلى محكمة الجنح المختصة.

ووجهت النيابة لوالدة الإعلامية الراحلة، تهم تهديد محامي وصديقه ابنتها الراحلة -محامية- بالسلاح والبلطجة بخلاف السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

أم شيماء جمال ماجدة الحشاش شيماء جمال تهديد بالسلاح

