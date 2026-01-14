إعلان

تموين المنوفية يداهم مزرعة دواجن بالسادات ويضبط 100 أسطوانة غاز مدعمة

كتب : أحمد الباهي

12:58 م 14/01/2026
    لحظة التحفظ على الاسطوانات
    لحظة ضبط اسطوانات الغاز

داهمت إدارة تموين السادات، مزرعة دواجن غير مرخصة بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة جرى استخدامها في أغراض تجارية بالمخالفة للقانون.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، ضمن خطة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والسلع الاستراتيجية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشفت أعمال التفتيش أن المزرعة تزاول نشاطها دون ترخيص قانوني، وتستغل أسطوانات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي في تشغيل المزرعة، بما يمثل إهدارًا للدعم ومخالفة صريحة للضوابط التموينية.

وأكدت مديرية التموين أن الحملات تستهدف متابعة الالتزام بالتعريفة الرسمية، وحماية الدعم، والإشراف على توزيع أسطوانات الغاز ومنع استغلالها في غير أغراضها، حفاظًا على المخزون الاستراتيجي ومنع حدوث أي نقص بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات المفاجئة لردع المتلاعبين.

المنوفية مزرعة دواجن السادات

