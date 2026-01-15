إعلان

رئيس الوزراء البولندي ينتقد تصريحات ترامب بشأن زيلينسكي

كتب : مصراوي

03:42 م 15/01/2026

رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وارسو - (د ب أ)

انتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمثل عائقا أمام التوصل لاتفاق سلام.

وكتب توسك عبر منصة "إكس" "لم يكن زيلينسكي، ولكن روسيا هي من رفضت خطة السلام التي أعدتها الولايات المتحدة".

وأضاف "الرد الروسي الوحيد هو شن المزيد من الهجمات الصاروخية على المدن الأوكرانية. ولذلك السبيل الوحيد هو تعزيز الضغط على روسيا. وجميعكم تعلمون ذلك".

وفي حوار مع وكالة رويترز، رد ترامب على سؤال بشأن سبب عدم توصل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بقوله "زيلينسكي".

وأضاف ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أكثر استعدادا من القيادة الأوكرانية للتوصل لاتفاق وإنهاء القتال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي تصريحات ترامب زيلينسكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
رياضة محلية

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات