محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 80 حالة إنسانية

سلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، مساعدات مالية وعينية لـ80 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم من أبناء المحافظة، بقيمة إجمالية تجاوزت 750 ألف جنيه، وذلك خلال لقائه الدوري بالمواطنين، في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم الاجتماعي والرعاية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين والتفاعل مع مطالبهم، وبحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية الأزهرية، والدكتور هشام إبراهيم مدير عام الوعظ ورئيس لجان الفتوى، والأستاذ عادل إمام مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إلى جانب مديري مديريات الصحة، والتموين، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الديوان العام.

وبدأ محافظ المنوفية، اللقاء بتوزيع المساعدات التي شملت دعمًا ماليًا ومواد غذائية ولحوم وبطاطين، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين، وأنه يحرص دائمًا على التواصل المباشر معهم للتعرف على احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة الحالات الإنسانية والمرضية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين، ووجّه الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل الفوري معها كلٌ في نطاق اختصاصه، حيث كلف مدير مديرية الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لـ25 حالة مرضية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بعدد من مستشفيات الجامعة، والتعليمى، والتأمين الصحي، ومستشفيات الجراحات المتخصصة، وقويسنا، وأشمون، والسادات، والباجور، ومنوف، فضلًا عن سرعة التدخل الجراحي لإحدى الحالات الحرجة.

كما وجّه محافظ المنوفية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش «تكافل وكرامة» لـ11 حالة لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة، وكلف مدير مديرية التموين بدراسة إمكانية إضافة المواليد لـ20 أسرة لصرف السلع التموينية المدعمة، إلى جانب تكليف مدير مديرية العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية.

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية، مشيدين بحرصه على الاستماع لمشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم، واهتمامه بتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.