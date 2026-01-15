إعلان

50 لجنة و3683 طالبًا.. جنوب سيناء تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

كتب : رضا السيد

02:26 م 15/01/2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق يوم السبت المقبل، وتستمر حتى الخميس الموافق 22 يناير الجاري.

وقال عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم، إن المديرية حرصت على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكّدًا الانتهاء من تجهيز جميع اللجان، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات، مع التشديد على تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والشفافية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار إلى أن غرفة العمليات جاهزة لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدًا أن المديرية أتمت تجهيز 50 لجنة على مستوى كافة الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب.

ومن جانبه، أوضح عصام رجب، رئيس المطبعة السرية، أن الامتحانات ستُجرى بنظام البوكليت، وجُهزت نماذج امتحانات استرشادية لجميع المواد، تم إرسالها إلى الإدارات التعليمية، ونشرها على الصفحة الرسمية للعلاقات العامة، بعد مراجعتها جيدًا للتأكد من جودة الطباعة.

وأضاف رجب أن توزيع اللجان جاء كالتالي: 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان في مدن شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.

وأكملت ماجدة نوار، رئيس الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية، أن جميع خطابات الندب للمكلفين بالعمل في الامتحانات من رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وإداريين وعمال، قد تم تسليمها، موضحة بدء العمل والمهام المطلوبة.

وأكد حسن رمضان، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 3683 طالبًا وطالبة، موزعين على 50 لجنة على مستوى المحافظة.

جنوب سيناء امتحانات الشهادة الإعدادية عادل عتلم

