سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 يناير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7076 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7037 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6157 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5277 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 49259 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.