المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع وحيدا بختام جلسة اليوم

كتبت- ميريت نادي:

03:31 م 15/01/2026

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.67% عند مستوى 43346 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.2 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.43% عند مستوى 43058 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70

