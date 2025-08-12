إعلان

تحقيق فوري.. قرارات عاجلة من محافظ القليوبية بشأن حريق مصنع الأحذية

12:22 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة لمعاينة موقع حريق بمصنع أحذية بالخانكة وحصر الخسائر وفتح تحقيق عاجل، مع استمرار جهود الإطفاء والتبريد.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع أحذية بمنطقة أرض التيل بالقلج دائرة مركز شرطة الخانكة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، إضافة إلى طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد شهدت منطقة أرض التيل بالقلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق هائل بمصنع أحذية، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

حريق مصنع الأحذية محافظ القليوبية القليوبية
