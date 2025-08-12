البحيرة - أحمد نصرة:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اليوم الإثنين، بيانًا إعلاميًا أوضحت خلاله تفاصيل التعامل مع شكوى أهالي شارع الطالبين بقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور، بشأن ملاحظة اشتعال غاز عند فتح صنابير المياه.

وأوضح البيان أن فرق الطوارئ تحركت منذ مساء السبت 9 أغسطس للتعامل مع الموقف، وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأعمال ميدانيًا صباح أمس الأحد، حيث جرى غلق شبكة الغاز بالمنطقة، وإجراء غسيل شامل لشبكة المياه، أعقبه اختبار فعلي للمياه داخل المنازل، بحضور إدارة صحة البيئة بالمحافظة.

وأوضحت الشركة أن الشارع محل الشكوى يقع في نهاية الشبكة وفي منطقة مرتفعة، ما يؤدي لوصول المياه إليه في أوقات متأخرة صيفًا، وهو ما دفع بعض الأهالي لاستخدام آبار ارتوازية قديمة مرتبطة بخزانات صرف صحي غير مردومة، الأمر الذي ساهم في ظهور الظاهرة.

وشملت الإجراءات ردم الترنشات وخزانات الصرف القديمة بالشارع، وتوصيل المياه مؤقتًا عبر عربة مجهزة بمضخة لغسيل الشبكة وتغطية الاحتياجات، لحين تركيب بوستر لرفع الضغوط، إلى جانب بدء تغيير خط المياه للشارع بأنابيب بولي إيثيلين قطر 2 بوصة اعتبارًا من الثلاثاء 12 أغسطس.

وأكدت الشركة استمرار العمل على توسعات محطة مياه دمنهور بطاقة 51 ألف م³ يوميًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والمقرر الانتهاء منها في ديسمبر 2025، بما يضمن حل مشكلة ضعف المياه بريف ومركز دمنهور بشكل نهائي.

