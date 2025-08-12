إعلان

مياه تخرج من باطن الأرض.. تحرك عاجل من 4 جهات لحل لغز "بلوك 8" بالإسكندرية -صور

10:29 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الإسكندرية – محمد عامر:

يكثف حي المنتزه أول بالإسكندرية بالتنسيق مع 3 جهات أخرى جهوده لتحديد أسباب خروج مياه من باطن الأرض داخل الشقق السكنية ببلوك 8 بمنطقة درباة، ما يهدد السلامة الإنشائية للعقار.

كانت غرفة عمليات حي المنتزه أول تلقت شكوى واستغاثة من الأهالي بشارع ابن عقيل بمنطقة دربالة، لوجود مياه تخرج من باطن الأرض داخل البلوكات "بلوك 8" بشكل غير مسبوق.

وانتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، رفقة مسئولي إدارات الأزمات والكوارث والمتابعة الميدانية وإدارة الطرق بالحي، وممثلي مديرية الطرق وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت شعبان، أنه جرى معاينة البلوك بتواجد كافة الجهات المعنية وشفط المياه، لافتة إلى أنه يجري تحليل عينة من المياه التي تخرج من باطن الأرض، لتحديد سببها ومصدرها.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول أنه يجري متابعة الشكاوى حرصًا على سلامة المواطنين والمرافق العامة وشبكة الطرق.

