حريق داخل مبنى تابع لحى شرق شبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

اندلع حريق داخل مقر الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الإثنين.

بدأت الواقعة بتصاعد ألسنة اللهب من إحدى الشقق بالطابق الثالث لمبنى الإدارة الهندسية.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في لوحات التوزيع الرئيسية، مما أدى إلى اشتعال النيران بشكل سريع.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ونجحت في محاصرة النيران وإخمادها بالكامل في وقت قياسي، لتمنع بذلك امتداد الحريق إلى باقي المكاتب والوحدات المجاورة.

وقد أسفر الحادث عن أضرار مادية دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على كافة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.