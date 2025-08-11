جامعة بنها تحتفل بتخريج دفعة جديدة بكلية علوم الرياضة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم في حفل تخرج دفعة 2024/2025 من طلاب كلية علوم الرياضة، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة صلاح عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الطلاب الخريجين، مؤكداً أننا أسرة واحدة داخل الجامعة، تضم حرمًا جامعيًا واحدًا له قواعد جامعية لابد من الالتزام بها، مشددًا على حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة للطلاب لإقامة حفل تخرجهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن التخرج هو بداية انطلاق في سوق العمل، لذا يجب على الخريجين تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة، والتحلي بالمرونة والالتزام بالقواعد التي تعلموها خلال دراستهم الجامعية من أجل إيجاد طريق للنجاح.

وقدم الجيزاوي التهنئة لأولياء الأمور بمناسبة تخرج أبنائهم، مؤكدًا الدور الحيوي والهام الذي تلعبه الجامعة والأسرة في تنشئة جيل لديه انتماء لوطنه، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب، وتفتح لهم آفاقًا جديدة، داعمة إياهم في كافة المجالات وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وتوفير فرص القيادة والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

ووجهت الدكتورة جيهان عبد الهادي التهنئة للخريجين وأسرهم، مؤكدة تميز طلاب وخريجي جامعة بنها في كافة المجالات، مما يضعهم في مكانة متميزة بين أقرانهم من الخريجين، مضيفة أن التخرج هو بداية مرحلة جديدة أساسها العطاء وخدمة الوطن.