استعدادًا لموجة الحر الشديدة.. توجيه عاجل من محافظ أسوان بشأن عمال النظافة

03:12 م الإثنين 11 أغسطس 2025
أسوان- إيهاب عمران:

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهات عاجلة لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية، بضرورة تأمين وحماية عمال النظافة والعاملين في المواقع المفتوحة من التعرض المباشر لحرارة الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة، على أن يتم ذلك بما لا يتعارض مع سير العمل.

وجاءت هذه التوجيهات عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية تعرض البلاد لموجة حارة قوية، شدد المحافظ خلالها على رفع درجة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات إصابة بضربات الشمس أو الأمراض المرتبطة بالحرارة.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد في المرافق العامة، وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب، للتعامل الفوري مع أي بلاغات والتدخل السريع لحل المشكلات الطارئة.

