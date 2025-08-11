إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أُصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق أسيوط الغربي، في نطاق مركز الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة 7 سيارات إسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بوقوع الحادث عقب نزلة مدينة الفيوم الجديدة.

وكشفت المعاينة التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة لقائد الميكروباص القادم من اتجاه الصعيد، أثناء محاولته تجاوز سيارة ربع نقل تسير في نفس الاتجاه، فاصطدم بها من الجانب الأيسر، مما أدى إلى إصابة الركاب بإصابات بسيطة.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الفيوم العام، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وتماثلوا للشفاء، فيما باشرت نيابة مركز الفيوم التحقيقات في الواقعة.