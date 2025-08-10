احتيال جريء.. ماذا حدث بمحطة وقود مطروح؟ (صور)

كتب - محمد البدري ومحمد عامر:

في واقعة غير مسبوقة، ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مباحث التموين، شخصًا أنشأ محطة وقود وهمية لبيع البنزين والسولار المهرب، وصادرت 10 أطنان من المواد البترولية.

ووفقًا لبيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، تبين قيام المتهم ببناء محطة تموين وقود بنفسه داخل قرية 27 بمنطقة بنجر السكر، مستخدمًا تصميمًا بدائيًا يحاكي شكل المحطات المعتمدة، ثم وضع شعارًا مزيفًا لإحدى شركات البترول الكبرى، في محاولة لإضفاء شرعية وهمية على نشاطه غير القانوني، وبدأ في بيع البنزين والسولار المهرب بشكل علني وكأنها منشأة رسمية.

وخلال المداهمة، تم ضبط المتهم داخل الموقع، ومصادرة نحو 10 أطنان من السولار وبنزين 80، كانت تُباع للمواطنين بطرق غير شرعية، دون أي اشتراطات تخزين أو إجراءات سلامة، ما يُعد مخالفة جسيمة لقانون تنظيم تداول المنتجات البترولية رقم 102 لسنة 2015.

وبحسب مصادر تموينية، فإن المواطن كان يجمع كميات من الوقود المهرب ويخزنها داخل الموقع، قبل أن يبدأ في تموين السيارات بشكل يومي، دون أي ترخيص أو رقابة فنية.

وأثارت الواقعة استغراب سكان المنطقة، خاصة أن المحطة كانت تعمل في قلب منطقة زراعية، بعيدًا عن أي بنية تحتية مؤهلة لهذا النوع من النشاط. وقد وردت معلومات إلى مباحث التموين تفيد بوجود منشأة غير مرخصة تبيع مواد بترولية، ما استدعى تشكيل حملة مشتركة بالتنسيق مع إدارة تموين الحمام وإدارة الرقابة التموينية.

وأكدت مديرية التموين أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، لكشف مصادر التهريب وتحديد حجم النشاط غير المشروع.

كما شددت على أن الواقعة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن التمويني وسلامة المواطنين، وتستدعي مراجعة آليات الرقابة في المناطق الطرفية التي قد تُستغل في مثل هذه الأنشطة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد البترولية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على استقرار السوق ومنظومة التوزيع الرسمية.