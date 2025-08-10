العثور على رضيع حديث الولادة داخل برميل في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على رضيع حديث الولادة مجهول النسب داخل برميل في بندر قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة بالقرب من مطعم كشري في دائرة البندر.

وتبين العثور على رضيع حديث الولادة عمره 3 أيام تقريبًا، داخل برميل بالقرب من مطعم كشري في بندر قوص.

جرى إيداع الرضيع داخل مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.