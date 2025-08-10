المنيا- جمال محمد:

أثار تحويل فصل دراسي إلى مكتب مدير مدرسة بإحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، غضب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أثناء جولته اليوم داخل القرية لتفقد عدد من المشروعات.

وفوجئ المحافظ خلال جولته بمدرسة أشروبة الثانوية بتحويل أحد الفصول إلى مكتب كبير لمدير المدرسة، موجهاً حديثه لمدير الإدارة التعليمية ببني مزار ومدير المدرسة قائلاً: "هي تكية؟ ده مش مكتب ده فصل".

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة إصدار نشرة لجميع مدارس المحافظة بتحويل المكاتب الكبيرة إلى فصول دراسية.

كما وبخ محافظ المنيا مدير المدرسة ووجه بنقله من مكانه قائلًا: "هو ده قدرك النهاردة".. ثم تساءل المحافظ عن المكان الأساسي لمكتب مدير المدرسة، ليتفاجأ بأنه في الطابق الأرضي وتم تحويله لمعمل وغرفة شبكات.

وكان المحافظ استهل جولته بتفقد أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة أشروبة (1) الابتدائية، التي تنفذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، باستثمارات تصل إلى 24 مليون جنيه، وبطاقة 56 فصلاً دراسياً، بينها 39 فصلاً جديداً لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وشدد المحافظ على مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكداً اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع التعليم، تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية للمجمع الأزهري بقرية أشروبة، والذي يضم المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لدعم التعليم الأزهري، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال في المجتمع.