نزل البحر بشاطئ مفتوح.. العثور على جثمان غريق الساحل الشمالي- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين، اليوم الأحد، في العثور على جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء نزوله البحر بأحد الشواطئ المفتوحة بالساحل الشمالي.

كان قسم شرطة برج العرب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر في شاطئ مفتوح بالكيلو 49 بطريق "الإسكندرية – مطروح الساحلي".

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "محمد عيد الحوفي"، 16 سنة، مقيم برج العرب، أثناء نزول البحر.

ووفقًا لإيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري وعثر الجثمان صباح اليوم وجرى نقله إلى المشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وباشرت النيابة العامة التحقيق.