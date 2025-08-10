حمزة نمرة يتألق في حفل مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أحيا الفنان حمزة نمرة، حفلاً موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، مساء السبت، ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الصيف الدولي، وسط حضور جماهيري كامل العدد داخل القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

واستهل نمرة الحفل بكلمة عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة السنوية في المهرجان، مؤكداً على مكانة الجمهور السكندري في قلبه، قبل أن يقدم باقة من أبرز أعماله التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، منها: "شمس وهوا"، "عزيز عيني"، "اتخمينا"، "غروب"، "إسكندرية"، "رياح الحياة"، "افتكر"، "بلدي"، "شيل الشيلة"، "دايرة الرحلة"، "يا ظريف الطول"، "فاضي شوية"، "معلش"، "داري يا قلبي"، "احلم"، "القصة واللي كان"، "إوعدوني"، "إنسان"، و"تذكرتي"، والتي تنوعت بين الرومانسي والوطني والوجداني، وشكلت بانوراما فنية لرحلته الموسيقية.

وتستمر فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية حتى 31 أغسطس الجاري، وتشمل نحو 40 فعالية فنية وثقافية متنوعة، من بينها حفلات موسيقية لعدد من أبرز الفنانين والفرق الغنائية من مصر والسعودية والأردن وألمانيا، بالإضافة إلى عروض سينمائية ومسرحية وستاند أب كوميدي، فضلاً عن ندوات وورش عمل تهدف إلى تعزيز التفاعل الفني بين الشباب والمبدعين.

ويشارك في المهرجان نخبة من الفنانين، من بينهم عمر خيرت، عزيز مرقة، عايدة الأيوبي، منال محي الدين، ومروة ناجي، إلى جانب فرق شبابية مثل الحضرة، فؤاد ومنيب، حافظ وبستان، أندروميدا، جدل، سماعي، بهججة، صحبة السمسمية، هاي دام، موجة، جاوي، مسا، براس ساوند، فلكوريتا، وضفاير، في إطار دعم المواهب المحلية والعربية وتسليط الضوء على التجارب الفنية الجديدة.