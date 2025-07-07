محافظ المنيا: خدمة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة أولوية قصوى

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، بدء أعمال إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي للمحافظة، إلى جانب إحلال وتجديد نقطة الارتكاز الأمنية بقرية دمشير، ضمن خطة شاملة لتطوير مداخل المحافظة وتعزيز منظومة الأمن والخدمات اللوجستية.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل توسعة الطريق المؤدي إلى المدخل الشمالي، وإعادة رصف الأسطح، وتجديد أعمدة الإنارة، بهدف رفع كفاءة الحركة المرورية، وتحسين المشهد الحضاري، وتحويل المداخل إلى واجهات مشرفة تليق بمكانة المحافظة.

كما تتضمن الخطة تزويد نقطة الارتكاز الأمنية في دمشير بكافة التجهيزات الحديثة اللازمة لتأمين المحور، وضمان الانسيابية المرورية، وتوفير الدعم الفوري للمواطنين، بما يسهم في تعزيز المنظومة الأمنية والمرورية بالموقع.

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات تتم بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، وبناءً على تصميمات هندسية دقيقة تراعي الأبعاد الأمنية والمرورية والبيئية، بما يضمن تقديم خدمة عالية الكفاءة تتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

وشدد "كدواني" على أن سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة يمثلان أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعقبها مراحل تطوير إضافية في عدد من المداخل والمحاور الحيوية، ضمن رؤية المحافظة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل تُنفذ بإشراف مباشر من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ممثلة في وحدة التنمية الحضرية، مع المتابعة اليومية المستمرة لضمان الانتهاء في المواعيد المحددة، وبما يحقق النفع العام ويخدم سكان المحافظة وزوارها.