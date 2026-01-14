إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:14 ص 14/01/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143.43 جنيه، بزيادة 4.53 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 148.3 جنيهًا، بزيادة 4.52 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض ارتفاع أسعار البيض كرتونة البيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صلاح وماني وجهًا لوجه.. ماذا قدما في كأس الأمم الإفريقية؟
رياضة محلية

صلاح وماني وجهًا لوجه.. ماذا قدما في كأس الأمم الإفريقية؟
فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
علاقات

فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق سلطة كل يوم؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق سلطة كل يوم؟
إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة
رياضة محلية

إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور