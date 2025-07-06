قبة ثلاثية الأبعاد ومركز زوار جديد يوثق روحانية سانت كاترين (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" الذي يُعد من أبرز المشروعات التنموية والثقافية في جنوب سيناء، ويهدف إلى تعزيز مكانة المدينة على خريطة السياحة الروحانية والدينية العالمية، إلى جانب السياحة البيئية والثقافية.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية للاستفادة من البعد الديني والروحي الفريد للمنطقة، مؤكدًا أن "التجلي الأعظم" يشمل 22 مشروعًا تنمويًا، أبرزها "مركز الزوار" الذي صُمم ليكون بوابة حديثة للتعريف بتاريخ سيناء وخصوصية مدينة سانت كاترين.

وأوضح المحافظ أن المركز شُيّد على مساحة 3170 مترًا مربعًا، ويضم قبة سماوية لعرض أفلام ثلاثية الأبعاد توثق الجوانب التاريخية والروحية لسانت كاترين وجبل سيناء، بما يُسهم في تقديم تجربة معرفية وسياحية متكاملة.

ويشتمل المركز أيضًا على منطقة استقبال ومعلومات، مكاتب لحجز الرحلات والطيران، منطقة استجمام مفتوحة تطل على بحيرة صغيرة، محلات للهدايا التذكارية، مطعم، كافيتريا، صيدلية، إلى جانب ساحات لانتظار السيارات والحافلات.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة التنفيذ في مشروع التجلي الأعظم وصلت إلى 90%، على أن يُفتتح المشروع رسميًا في احتفالية كبرى، تضاهي احتفالات افتتاح معبد الأقصر أو المتحف المصري الكبير، بما يليق بالمكانة التاريخية والروحية للمدينة.