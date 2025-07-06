بالصور- حريق بمنزلين في القليوبية.. و3 سيارات إطفاء تتدخل

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع اليوم الأحد، بمنزلين عشوائيين مبنيين بالطوب البلوك في قرية منصورة نامول، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة طوخ بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران في منزل المواطن محمود عزازي بيومي رسلان، الواقع بطريق المقابر بجوار "جرن حشاد".

جرى إخطار مركز شرطة طوخ ووحدة الحماية المدنية، التي دفعت بثلاث سيارات إطفاء من وحدات مشتهر، قها، وطوخ. كما تم استدعاء سيارة إسعاف من نقطة إسعاف طوخ، وإبلاغ طوارئ الغاز، والتي أكدت عدم وجود تغطية غازية بالمنطقة.

وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال. وأسفر الحادث عن خسائر مادية فقط دون وقوع أي إصابات أو وفيات.