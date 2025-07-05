محافظ جنوب سيناء يرافق لجنة "محلية النواب" في جولة ميدانية بدهب - صور

جنوب سيناء - رضا السيد:



أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والنائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعددًا من أعضاء اللجنة البرلمانية، ونواب المحافظة، اليوم السبت، جولة ميدانية بمدينة دهب.



وأتت الجولة لمتابعة الحالة السياحية والخدمية، وذلك في إطار زيارة اللجنة لمحافظة جنوب سيناء للوقوف على سير العمل في المشروعات التنموية.



وجاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة الحالة الميدانية بكافة المحافظات، خاصة المدن السياحية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، والعمل على دعم تنافسية المقصد السياحي المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.



وتفقدت اللجنة أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، والتأكد من كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للزوار، بما يتماشى مع الطابع البيئي والسياحي الفريد لمدينة دهب.



وحرص المحافظ ورئيس اللجنة البرلمانية على الالتقاء بعدد من المواطنين وأصحاب المحال والبازارات السياحية، واستمعوا إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تحسين بيئة العمل وتعزيز الحركة السياحية، خاصة في ظل تزايد الإقبال المحلي والدولي على المدينة.



وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمدينة دهب، وتسعى لتطويرها بشكل مستدام يحافظ على طابعها البيئي والمعماري المميز.



وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالتعاون القائم بين الجهات التنفيذية والتشريعية بالمحافظة لدعم الخطط التنموية، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لتذليل أية معوقات على أرض الواقع.



ووجّه محافظ جنوب سيناء، بسرعة دراسة المقترحات المقدمة من الأهالي وأصحاب الأنشطة السياحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المرافق والخدمات، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا للتواصل مع المواطنين، في إطار من الشفافية والاستجابة الفورية.







