لجنة محلية النواب تشيد بجهود الدولة في صيانة دير سانت كاترين - صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

واصل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والنائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة البرلمانية، ونواب المحافظة من مجلسي النواب والشيوخ، زيارتهم لمدينة سانت كاترين، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية بالمدينة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء.

وحرص المحافظ واللجنة على متابعة الحالة الإنشائية لمسجد الوادي المقدس ومحيطه، كونه يعكس الطابع الروحاني والحضاري للمنطقة، ويضيف أجواء روحانية مميزة تعكس مكانة المدينة الدينية والتاريخية.

واستمع الوفد إلى عرض شامل من رئيس جهاز التعمير حول المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين وتحويلها إلى مركز عالمي للسياحة الروحانية والبيئية والثقافية، في إطار المشروع القومي الجاري تنفيذه وهو مشروع "التجلي الأعظم"، والذي يُعد من أهم المشروعات التنموية المتكاملة بسيناء.

وتضمنت الجولة تفقد مركز الزوار الجديد الذي يُعد بوابة معرفية وسياحية متطورة، تقدم تجربة تفاعلية فريدة لزوار المدينة، وتُبرز مكانتها التاريخية والدينية، إضافة إلى متابعة أعمال البنية التحتية والطرق والساحات، الجاري تنفيذها ضمن خطة التطوير الشامل للمنطقة.

كما زار الوفد دير سانت كاترين، أحد أقدم وأشهر الأديرة في العالم، وأعرب أعضاء اللجنة عن بالغ تقديرهم لقيمة هذا الصرح التاريخي والديني الفريد، وأشادوا بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صيانته والحفاظ عليه كرمز عالمي للتسامح والتعددية الدينية.

حرص المحافظ والوفد البرلماني، على لقاء أبناء قرية السعال التابعة لمدينة سانت كاترين، واستمعوا لمشكلاتهم واحتياجاتهم، وأكدوا حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى البدوية، في إطار العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن ما تشهده مدينة سانت كاترين من تطوير غير مسبوق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي سيناء اهتمامًا خاصًا باعتبارها قلب التنمية والاستثمار والسياحة، مشيدًا بالتكامل والتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة أبناء جنوب سيناء، والارتقاء بجودة الحياة في كافة المدن والقرى على أرض المحافظة.