"رصاص في الظهر".. المشدد 15 عامًا لقتلة شاب بسبب "مكان عمل"

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 15 سنة "غيابيًا"، لإدانتهما بقتل شاب بطلقات نارية غادرة من الخلف، إثر خلافات نشبت بينهم، وذلك بدائرة مركز قفط.

صدر الحكم بعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود، وأبوبكر يسن بكر، وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور وكيل النيابة العامة شريف محمد محجوب، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك وممدوح تغيان.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية إلى شهر يناير من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين "سيد. أ. م. ح" و"أحمد. ا. ا"، تهمة قتل المجني عليه "خالد علي أحمد محمد" عمدًا باستخدام سلاح ناري.

وكشفت التحقيقات أن خلافًا دب بين المتهمين والضحية بسبب النزاع على "أحقية مكان العمل"، تطور إلى قيام المتهمين بتتبع المجني عليه وإطلاق أعيرة نارية صوبه "من الخلف" أثناء تواجده بمنطقة أم العش بمدينة القصير التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

إحالة للمحاكمة

وأسفر إطلاق النار عن مصرع الشاب في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة، وأحيلت القضية برقم 7026 لسنة 2024 جنايات قفط، والمقيدة برقم 5791 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.