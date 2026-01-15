الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل وتستمر حتى الخميس 22 يناير الجاري.

صرح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بأن الامتحانات سيؤديها هذا العام 114 ألفًا و257 طالبًا، تم توزيعهم على 333 لجنة امتحانية تغطي الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، وتتضمن اللجان 8 مقار مخصصة للتعليم المهني، و3 لجان للطلاب من الصم وضِعاف السمع، بالإضافة إلى لجنتين مخصصتين للمكفوفين.

18 ألف ملاحظ

وأشار المحافظ إلى تجنيد قوة بشرية ضخمة لإدارة المنظومة، بمشاركة 18 ألفًا من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، إلى جانب أفراد الأمن والمعاونين والعمال، لضمان سير العملية الامتحانية في بيئة آمنة ومنضبطة تمامًا.

وأكد المحافظ إتمام عمليات تعقيم المدارس، مع توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتشغيل أجهزة الكشف الحراري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي أعراض مرضية، كما وجه رؤساء الأحياء وشركة النظافة برفع المخلفات من محيط المدارس والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة المناخ للطلاب.

كاميرات وعصا إلكترونية

وفي سياق متصل، عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتور عربي أبو زيد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية ورؤساء اللجان، أعلن خلاله عن تطبيق إجراءات تقنية صارمة لأول مرة، تشمل تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان لضبط الأداء.

ووجه وكيل الوزارة باستخدام "العصا الإلكترونية" من قبل رؤساء اللجان للكشف عن الأجهزة الذكية ومنع دخولها، مؤكدًا الحظر التام للهواتف المحمولة وتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة، مع ضرورة توفير الأثاث المناسب للطلاب.

محظورات الأسئلة

ونبه "أبو زيد" على الدور المحوري للموجه المقيم في متابعة فتح وغلق الكنترولات ومظاريف الأسئلة، مشددًا على ضرورة الدقة المتناهية في أعمال التصحيح والرصد، والتأكد من وضوح الورقة الامتحانية وانتظام دخول الملاحظين.

وحذر وكيل الوزارة بشكل قاطع من تضمين أسئلة الامتحانات أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية قد تثير القلق أو البلبلة، موجهًا بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة للتدخل الفوري والتصدي الحاسم لمحاولات الغش.