محافظ المنيا يشهد احتفالية "الإسراء والمعراج" بمسجد صلاح الدين (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهد محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، مساء اليوم الخميس، فعاليات احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة "الإسراء والمعراج"، التي أقيمت بمسجد صلاح الدين في حي شمال المدينة، وسط أجواء روحانية وبحضور حشد من القيادات.

حضر الاحتفالية رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، ونائب المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا اللواء حاتم حسن، والسكرتير العام للمحافظة اللواء الدكتور محمد أنيس.

كما شارك في الحضور مساعد المستشار العسكري العقيد أركان حرب محمد أحمد أبو زيد، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور عمر خليفة، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن ذكرى "الإسراء والمعراج" تجسد معاني الإيمان والصبر والثبات، وترسخ القيم السامية التي تدعو إلى التسامح والعمل والإخلاص، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال وبناء الوعي المستنير.

واستهلت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تقديم مجموعة من الابتهالات والأدعية الدينية، وتحدث وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عمر خليفة عن الدروس المستفادة من الذكرى العطرة، داعيًا للاقتداء بسيرة النبي وتعزيز روح المحبة والتكافل.