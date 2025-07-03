مكالمة قاتلة.. دفع حياته دفاعًا عن شرف أسرته في الشرقية (فيديو وصور)

الشرقية – ياسمين عزت:

قُتل الشاب أحمد مجدي النبوي، في أواخر العشرينات من عمره، في جريمة مروعة وقعت بقرية "تل مسمار" بمحافظة الشرقية، بعد تعرضه لهجوم من ثلاثة أشخاص، بينهم أب وابنه، في أعقاب خلافات سابقة بسبب مكالمة تحرش هاتفي تعرضت لها زوجته.

تعود تفاصيل الحادث إلى يوم الجمعة الأخيرة من يونيو، حينما كان المجني عليه في طريق عودته لبيته في قرية "حوض الطرفة"، حيث باغته المتهمون في طريق مظلم على أطراف قريته الأصلية، واعتدوا عليه ضربًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفق ما أفادت أسرته.

وتشير التحريات إلى أن الخلافات بين الطرفين تعود إلى أشهر سابقة، عندما تلقّت زوجة المجني عليه مكالمة غير لائقة من أحد أبناء الجيران على هاتف زوجها، وردّت عليه بالرفض. لاحقًا، حاول أحمد معالجة الأمر بشكل ودي مع والد المتهم، إلا أن التوتر تصاعد، ووصل إلى حد تقديم بلاغ رسمي ضده، انتهى بحكم قضائي ثم بـ"جلسة عرفية" لتسوية النزاع، لكنها لم تُنهِ العداء.

اضطر أحمد إلى مغادرة قريته هربًا من المضايقات المتكررة، وانتقل للإقامة بقرية مجاورة مع أسرته، لكنه ظل يتعرض لمضايقات واستفزازات، حتى لقي مصرعه على يد المتهمين.

وأكدت الأسرة أن أحمد كان المعيل الوحيد لعائلته، ويعمل في مطعم فول وطعمية، ويعول طفلين صغيرين ووالدين مريضين. وتطالب أسرته وأهالي القرية بالقصاص العادل، مشددين على أن القتيل كان معروفًا بحسن خلقه وتفانيه في عمله.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة، وحررت محضرًا رسميًا بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، وسط مطالبات مجتمعية بتطبيق القانون وإنصاف المجني عليه.