البيئة: ضبط طيور وحيوانات برية محظور تداولها بسوق ديانا بالأزبكية

شكلت وزارة البيئة لجنة مشتركة من الوزارة بالتنسيق مع حي الأزبكية بمحافظة القاهرة، شملت اللواء خالد عبدالرحمن رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، لفحص ومتابعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المواطنين بعرض وبيع طيور وحيوانات برية محظور تداولها.

شملت اللجنة المشتركة، اللواء أحمد محمد السكري رئيس حي الأزبكية، وحسام أمين رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والكيمائي علاء إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، والمهندس محمد عبدالتواب مدير إدارة التفتيش بفرع القاهرة الكبرى، والدكتور محمد إسماعيل رئيس وحدة الحياة البرية بقطاع المحميات، والمهندس صفوت حسن نائب رئيس الحي ومدير إدارة المتابعة الميدانية، والمهندس عمرو فتحي مساعد رئيس الحي.

وقد تم القيام بحملة تفتيشية مكبرة على سوق ديانا بشارع عماد الدين بحي الأزبكية، أسفرت عن ضبط عدد من الطيور والحيوانات البرية الحية والمحنطة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، حيث تم ضبط حيوانات حية تمثلت في عدد (2) بومة مقرنة، وعدد (1) عقاب، وعدد (4) حرباء مصرية، بالإضافة إلى سلحفاة مصرية برية، كما شملت الحيوانات والطيور المحنطة عدد (1) نمس مصري، وعدد (5) ثعلب أحمر، وعدد (5) صقور، وعدد (1) ببغاء إفريقي.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض، بقيام الجهات المختصة بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة البيئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت وزارة البيئة أنه سيتم تقديم الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات والطيور البرية الحية تمهيدًا لإطلاقها في بيئتها الطبيعية، بينما سيتم إيداع الحيوانات والطيور المحنطة بأحد المعارض البرية التابعة للوزارة.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع في الحياة البرية أو التعدي على الثروات الطبيعية، لما يمثله ذلك من خطر على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

