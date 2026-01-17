إعلان

عباس شومان يرد على ادعاءات تشيّع بعض علماء الأزهر

كتب : محمد نصار

05:03 م 17/01/2026

الدكتور عباس شومان

رد الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على الادعاء بشأن تشيع بعض علماء الأزهر، مؤكدًا أن هذا كذب تعودنا عليه من أمثاله.

كتب شومان، عبر حسابه على فيسبوك:" ادعاء أحدهم تشيع بعض علماء الأزهر كذب محض تعودنا عليه من أمثاله، فهناك فرق بين احترام معتقد الآخر وبين اعتناقه يا هذا فافهم".

وأضاف: لن يُعير الأزهر الشريف وعلماءه الأجلاء اهتمامًا لتلك الأصوات الشاذة والمتطرفة التي لا تريد لأمّتنا الإسلامية وحدةً ولا خيرًا، وسيواصل الأزهر مسيرته في أداء رسالته الهادفة مع المخلصين لهذا الدين من أجل توحيد علماء الأمة، وجمع عقلائهم من مختلف المذاهب ومدارس الفكر الإسلامي على طاولة حوار واحدة للم شمل الأمة ووحدة صفها.

وتابع "شومان": أما تلك الشخصيات التافهة التي تسعى إلى تعكير صفو العلاقة بين السنة والشيعة، فإن مخططاتهم وتصريحاتهم المريضة في بث الفتنة والفرقة، من خلال الادعاءات الكاذبة والخيالات المريضة، باتت معروفة للجميع؛ فلا تلتفتوا إلى أقوالهم، وضعوهم في الموقع الذي اختاروه لأنفسهم: موقع التطرف والسفه الفكري.

الدكتور عباس شومان هيئة كبار العلماء بالأزهر تشيع بعض علماء الأزهر الأزهر الشريف

