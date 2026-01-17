مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

مفاجأتان و6 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا

كتب-مراسل مصراوي:

10:29 ص 17/01/2026 تعديل في 04:47 م
  عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)

يجري حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، 6 تغييرات على تشكيلته ضد نيجيريا، مساء اليوم، في كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب مصر نيجيريا، في السادسة مساء اليوم، على ملعب محمد الخامس، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية.

ويشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأتين، بالدفع بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي، ومصطفى محمد في الهجوم، كما يدفع العميد بحمدي فتحي وخالد صبحي بدلا من ياسر إبراهيم وفتوح للإصابة، ومهند لاشين بدلا من مروان عطية الذي تعرض للإيقاف، وزيزو وتريزيجيه.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - مهند لاشين

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية

من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تشكيل منتخب مصر مصر ونيجيريا موعد مباراة مصر ونيجيريا مفاجأة في تشكيل مصر

حب ورزق وفلوس.. القمر الجديد في القوس يجلب مفاجآت غير متوقعة
علاقات

حب ورزق وفلوس.. القمر الجديد في القوس يجلب مفاجآت غير متوقعة

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. بداية المباراة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. بداية المباراة
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان حدائق "تلال الفسطاط" بمصر القديمة
أخبار العقارات

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان حدائق "تلال الفسطاط" بمصر القديمة
لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
أخبار مصر

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تذكرة موحدة.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أخبار مصر

تذكرة موحدة.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب

