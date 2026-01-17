لابتزازه ماديًا.. عقوبة صارمة لمتهمة بسبّ وقذف زوجها إلكترونيًا بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد زين، بمعاقبة سيدة بالسجن لمدة 15 سنة، لاتهامها بسب وقذف زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2025، عندما اتهم زوج يُدعى "أ. ص" زوجته المقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج بسبه وقذفه على موقع "فيس بوك"، بهدف ابتزازه ماديًا، وذلك على خلفية خلافات أسرية بينهما أدت إلى الانفصال.

تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمة "ه. م"، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة التي أحالت المتهمة محبوسة إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.