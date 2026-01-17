إعلان

تموين الأقصر: صرف عدد 41 مليون رغيف خبز بلدي حتى منتصف يناير

كتب : محمد محروس

03:57 م 17/01/2026 تعديل في 04:51 م

وزارة التموين والتجارة الداخلية

الأقصر - محمد محروس:

أكد المهندس عبد الرازق محمد الصافي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن الحملات الرقابية المكثفة خلال النصف الأول من يناير أسفرت عن صرف 41 مليون رغيف خبز مدعم و2147 طن دقيق بلدي للمستفيدين من البطاقات التموينية، إضافة إلى صرف سلع حرة بقيمة 303 آلاف جنيه لـ 15008 بطاقة تموينية.

وأشار مدير التموين إلى استمرار المبادرات لخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 18% بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة، مع تكثيف الحملات الرقابية حفاظًا على حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

كما تابعت المديرية انتظام عمل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع توافر جميع المواد البترولية والأسطوانات المنزلية والتجارية، دون ورود أي شكاوى.

وفي إطار جهودها الرقابية، تم تحرير 352 محضر مخالفة، شملت المخالفات في المخابز والأسواق والمواد البترولية، مع ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، مثل 40 كجم دواجن و1.5 طن سلع غذائية و4300 علبة كريم و200 بطاقة تموينية.

المهندس عبد الرازق محمد الصافي مدير مديرية التموين بالأقصر الحملات الرقابية بالأقصر مبادرات لخفض أسعار السلع بالأقصر

