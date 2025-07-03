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مصابون في تصادم سيارتين على طريق "السويس – السخنة" (صور)

09:06 م الخميس 03 يوليو 2025
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    لوحات السيارة
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    تهشم مؤخرة السيارة
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السويس – حسام الدين أحمد:

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق "السويس – السخنة"، قرب قرية الزهور، وجرى نقلهم إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور، وجّه الدكتور مينا فوزي، مدير المرفق، ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتأمين المصابين. كما انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق، وتبيّن من المعاينة تصادم سيارتين تحمل الأولى لوحات "ك ب ن 8463"، والثانية "ط و ج 5157"، بسبب السرعة الزائدة ومحاولة تجاوز خاطئة دون تقدير كافٍ للمسافات.

وقال مصدر طبي بمجمع السويس الطبي إن قسم الطوارئ استقبل المصابين، وجرى إجراء الفحوصات الأولية قبل نقلهم إلى الأقسام الداخلية لمواصلة العلاج. وتنوّعت الإصابات بين كدمات وسحجات وأعراض ما بعد الارتجاج.

والمصابون هم: هدير رزق رشوان، 34 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات متعددة وأعراض ما بعد الارتجاج، وجنا عماد حمدي، 19 عامًا، من القاهرة، تعاني من أعراض ارتجاج وكدمات، وعلي أشرف علي، 26 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة وأعراض ما بعد الارتجاج.

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مرفق إسعاف السويس حادث تصادم إصابة 3 أشخاص مجمع السويس الطبي السويس
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