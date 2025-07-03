ذبح أطفاله الثلاثة انتقامًا.. جثامينهم لم تُصل مدفنها بالمنيا بعد

المنيا – جمال محمد:

ينتظر أهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا صدور تصريح الدفن لجثامين ثلاثة أطفال ذبحهم والدهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التشريح التي يُجريها الطب الشرعي.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقات موسعة صباح اليوم مع الأب المتهم وأفراد من أسرته وأسرة الزوجة، حيث كشفت التحقيقات عن وجود خلافات زوجية متكررة، انتهت بمغادرة الزوجة منزل الأسرة قبل عدة أيام، ما أدى إلى دخول الأب في حالة اكتئاب دفعته إلى ارتكاب الجريمة.

وقد أمرت النيابة العامة في المنيا بحبس الأب المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب معاينتها لمسرح الجريمة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا يفيد بقيام أحد الأشخاص بذبح أطفاله الثلاثة داخل منزل الأسرة بقرية زهرة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المتهم يُدعى "أ. م"، 37 عامًا، ويعمل عامل فراشة في الأفراح، وقد أقدم على ذبح أطفاله "رودينا" (10 سنوات)، و"رحمة" (7 سنوات)، و"رمضان" (4 أعوام)، ثم سلّم نفسه إلى نقطة الشرطة بالقرية.

وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات متكررة مع زوجته التي تركت المنزل منذ 15 يومًا، تاركة الأبناء في عهدته، ما دفعه إلى اتخاذ قراره المأساوي بقتلهم، في ظل مروره بأزمة نفسية حادة.

وتم نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وحرّر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق. كما تم فرض كردون أمني حول المنزل لحين الانتهاء من المعاينة.

وفيما قامت النيابة العامة بمعاينة مسرح الجريمة، أمرت بسرعة إعداد تقارير الصفة التشريحية الخاصة بجثث الأطفال الثلاثة، إلى جانب استعجال تقارير المعمل الجنائي بشأن فحص موقع الجريمة.

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