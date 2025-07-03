أبشع جريمة قتل في المنيا.. أب يذبح أطفاله الثلاثة ويُسلم نفسه للأمن



المنيا- جمال محمد:

أقبل عامل على قتل أبنائه الثلاثة ذبحا بالسكين، في إحدى قرى محافظة المنيا، بسبب خلافات أسرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بقيام شخص بذبح أطفاله في إحدى قرى بمركز المنيا، مما أسفر عن مفارقتهم للحياة جميعا.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين قيام "أ. م" 37 سنة، عامل، بذبح أطفاله الثلاثة، 7 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، وقام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بالقرية.

كشفت التحريات الأولوية قيام المتهم بارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلافات متكررة مع زوجته التي تركت المنزل منذ 15 يوما، وتركت له الأبناء .

تم نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى فرض كردون حول المنزل لحين إنتهاء المعاينة.