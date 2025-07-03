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ننشر صورة المتهم بذبح أطفاله الثلاثة في المنيا

03:05 ص الخميس 03 يوليو 2025

المتهم بذبح أطفاله الثلاثة في المنيا

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المنيا- جمال محمد:

حصل "مصراوي" على صورة المتهم بقتل أطفاله الثلاثة ذبحا بالسكين، في إحدى قرى مركز المنيا، وقيامه بتسليم نفسه لنقطة شرطة القرية.

وتبين أن المتهم يعمل في فراشة الأفراح، إذ كشفت التحريات الأولية عن قيامه بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية مع زوجته، ومروره بضائقة نفسية في الفترة الأخيرة.

تعود أحداث الواقعة إلى الساعات الأولى من اليوم الخميس عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بقيام شخص بذبح أطفاله في إحدى قرى المركز.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين قيام "أ.م" 37 سنة، عامل، بذبح أطفاله الثلاثة، "رحمة" 10 سنوات، "رودينا" 7 سنوات، "رمضان" 4 سنوات، وقام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بالقرية.

وكشفت التحريات الأولوية قيام المتهم بارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلافات متكررة مع زوجته التي تركت المنزل منذ 15 يوما، وتركت له الأبناء .

جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى فرض كردون حول المنزل لحين إنتهاء المعاينة.

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