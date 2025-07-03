توجيه عاجل من محافظ الدقهلية بشأن ضحايا انفجار مصنع إنتاج أدوات صحية

الدقهلية -رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة المصابين بالمستشفيات وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم جراء انفجار وقع داخل غرفة ضغط الهواء بمصنع الطيب لإنتاج البانيو والأدوات الصحية بقرية سلطان مركز المنصورة مما تسبب في وفاة 2 وإصابة تسعة أشخاص من العاملين.

كما كلف المحافظ، الدكتورة هالة عبدالرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى المستشفيات لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع انفجار هائل داخل مصنع لإنتاج الأدوات الصحية بقرية سلطان "ظائرة المركز".

انتقل مدير أمن الدقهلية وضباط مباحث مركز شرطة المنصورة إلى موقع الحادث للتأكد من وصول كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث (الحماية المدنية - الإسعاف - الصحه - مجلس مدينة مركز المنصوره - شركات المرافق - التضامن الاجتماعي ).

كما انتقل إلى موقع الحادث المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنصوره، وجرى علي الفور وصول سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج .

وبالفحص تبين أن الانفجار كان داخل خزان ضغط الهواء بغرفة الرش مما تسبب الحادث في وقوع 2 حالة وفاة وعدد 9 حالات إصابة متنوعة نتيجة الانفجار.

جرى نقل 8 حالات إلى مستشفى أجا ، وحالة إلى مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة، وإيداع حالات الوفاة ثلاجة مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة لحين إخطار النيابة العامة وإنهاء إجراءات الدفن.