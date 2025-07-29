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السيطرة على حريق بأرض فضاء في محرم بك بالإسكندرية - صور

08:48 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في أرض فضاء تحتوي على زراعات وحشائش جافة "هيش" بمنطقة محرم بك بطريق المحمودية وسط المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد ببلاغ من الأهالي حول اشتعال النيران في أرض فضاء على طريق المحمودية بمنطقة محرم بك ، وسط الإسكندرية.

انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف، يرافقهم قوة أمنية، إلى مكان الحادث، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ولم يسفر ذلك عن خسائر بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قوات الحماية المدنية حريق محرم بك الأجهزة الأمنية
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